Умер один из создателей Skype

На 49-м году жизни умер эстонский бизнесмен и инвестор Тойво Аннус, он был одним из основателей сервиса Skype.
Родственники предпринимателя сообщили, что он умер 12 июля в результате "неожиданной болезни", какой именно, не уточняется. Похороны Тойво Аннуса пройдут в узком кругу его родственников и друзей.
Компания Skype Technologies была основана в 2003 году шведом Никласом Зеннстремом и датчанином Янусом Фриисом. В создании программы участвовали также эстонские программисты, среди которых и был Тойво Аннус.