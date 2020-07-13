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Умер один из создателей Skype

Тойво Аннусу было 48 лет.

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Фото © Facebook / Toivo Annus

На 49-м году жизни умер эстонский бизнесмен и инвестор Тойво Аннус, он был одним из основателей сервиса Skype.

Родственники предпринимателя сообщили, что он умер 12 июля в результате "неожиданной болезни", какой именно, не уточняется. Похороны Тойво Аннуса пройдут в узком кругу его родственников и друзей.

Компания Skype Technologies была основана в 2003 году шведом Никласом Зеннстремом и датчанином Янусом Фриисом. В создании программы участвовали также эстонские программисты, среди которых и был Тойво Аннус.

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