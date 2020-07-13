Умер один из создателей Skype

На 49-м году жизни умер эстонский бизнесмен и инвестор Тойво Аннус, он был одним из основателей сервиса Skype.

Родственники предпринимателя сообщили, что он умер 12 июля в результате "неожиданной болезни", какой именно, не уточняется. Похороны Тойво Аннуса пройдут в узком кругу его родственников и друзей.