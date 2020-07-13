"Почему не сказать истину?" Поисковика группы Дятлова возмутила версия Генпрокуратуры о загадочной гибели туристов

Единственный из живых ныне поисковиков группы Дятлова Сергей Согрин назвал полнейшим бредом выводы Генеральной прокуратуры РФ о причинах той загадочной гибели туристов. По версии ведомства, люди выбежали из палатки из-за лавины и затем замёрзли.

— Я считаю, что это полнейший бред в стиле вот этих самых ТВ-шоу и диванных блогеров-теоретиков. То есть недостойно прокуратуре идти по этому пути — пользоваться вот этими выдумками. Уже новое государство, прошло 60 лет... Почему не сказать истину? Нашему государству было бы на пользу подтвердить, что оно демократическое, что мы признали ошибки прошлых лет, что вот мы излагаем подлинную версию, которая, к сожалению, произошла, — сказал Согрин Лайфу.

По его мнению, на самом деле случилась техногенная катастрофа. На группу опустилось якобы некое ядовитое облако — выброс от этой аварии. Туристы вынуждены были покинуть палатку, потому что оставаться в ней было равносильно смерти. Всё делалось очень быстро, потому что они чувствовали удушье. Палатку пришлось разрезать, потому что она была очень тесная и выйти одновременно из неё все не смогли бы.

— Разрезали палатки и бежали в чём были, одеваться было некогда. В результате этого бегства они получили, возможно, травмы. И вот в этом виде они оказались у того самого кедра. Они поняли, конечно, что произошло, и началась отчаянная героическая борьба за жизнь. Человек, когда замерзает, он приобретает позу эмбриона. Все же дятловцы были в динамичной позе, значит, смерть наступила не от замерзания, а действительно от отравления, — полагает Согрин.

Поисковик выразил удивление, что во время расследования в прошлом году ни его, ни умершего неделю назад Михаила Шаравина не вызывали на допрос как свидетелей тех событий.

— Мы бы чётко тогда сказали, что лавины никакой не было и не могло быть в принципе. Шаравин неделю назад, к сожалению, умер, нет его больше. Остался я один, — сказал свидетель тех событий.

Напомним, Генеральная прокуратура официально определила причину гибели группы Дятлова. Следователи считают, что членов группы погубила лавина. В ведомстве ранее также объяснили странные травмы у некоторых погибших дятловцев. Согласно выводам специалистов, они вызваны сдавливанием тел под огромным слоем снега.