Ужасная авария с гибелью десятков человек в Китае оказалась спланированной

Падение автобуса в водохранилище в китайской провинции Гуйчжоу оказалось акцией, которую спланировал водитель общественного транспорта из-за личных проблем. Так мужчина хотел вызвать общественный резонанс, но не оценил последствия. Об этом сообщается в опубликованном докладе местной полиции.
Как отмечается в документе, у мужчины были трудности с жильём. По данным полиции, он жил в доме, который арендовал его работодатель. Жильё хотели снести. В июне он подписал соглашение, согласно которому ему должны были выплатить субсидии по случаю вынужденного переезда. Но своих денег он так и не дождался. Новую квартиру ему тоже не удалось снять. В день аварии он позвонил на местную горячую линию и высказал недовольство по поводу сноса дома и невозможности арендовать другое жильё.
Затем он выпил и со злости направил автобус в реку. Вероятно, мужчина недооценил последствия. В результате аварии погиб 21 человек, 15 пострадало. В автобусе было много студентов и детей.