Ужасная авария с гибелью десятков человек в Китае оказалась спланированной

Как отмечается в документе, у мужчины были трудности с жильём. По данным полиции, он жил в доме, который арендовал его работодатель. Жильё хотели снести. В июне он подписал соглашение, согласно которому ему должны были выплатить субсидии по случаю вынужденного переезда. Но своих денег он так и не дождался. Новую квартиру ему тоже не удалось снять. В день аварии он позвонил на местную горячую линию и высказал недовольство по поводу сноса дома и невозможности арендовать другое жильё.