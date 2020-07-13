Российский студент заработал миллионы на несуществующих проститутках

В Волгоградской области 19-летний студент создал фейковый сайт с проститутками и заработал на этом миллионы рублей. Парень скачивал фотографии "жриц любви" из Сети и предлагал мужчинам их услуги. Жертвами этого обмана стали несколько человек. Кто-то перечислял в качестве аванса тысячу рублей, кто-то — 50 тысяч. А один мужчина вовсе отдал за несуществующих проституток более 2,5 миллиона рублей, сообщает портал "Волгоград-онлайн".

Парень по телефону договаривался с "клиентами" и просил их заранее перечислить деньги на банковскую карту. После того как мошенник получал деньги, он блокировал контакты и переставал выходить с ними на связь.

Во время общения с 23-летним жителем Волгограда злоумышленник каждый раз заявлял ему, что его перевод не проходит из-за технического сбоя. Раз за разом он просил заново перечислить деньги. В итоге мошенник вовсе сообщил, что из-за неправильных переводов произошёл крупный сбой в глобальной системе платежей и нужны деньги на устранение сбоя.

Когда сумма переводов достигла более 2,5 миллиона рублей, а никто из девушек не пришёл на свидание, волгоградец понял, что его обманули. Он обратился в полицию и написал заявление. На след злоумышленника правоохранительные органы вышли только через несколько месяцев. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".