"Закрывать рот и холодильник". Певец Шура рассказал, как похудел на карантине

Российский певец Шура рассказал, как он справлялся со скукой во время нахождения дома из-за эпидемии, а также раскрыл секрет, как ему удалось похудеть почти на 30 килограмм. По словам артиста, без дела он не сидел — выезжал на природу и занимался творчеством.

— Я периодически уезжал к друзьям на дачу, там куча детей. Я занимался детьми, как большая няня. Я всё это очень люблю. Немножко было творчества. Я за эти три месяца выбрал себе новый репертуар песен, — рассказал Шура в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Повлиял длительный карантин и на организм певца. Шура признался, что перенёс операцию на желудке, после которой соблюдал строгую диету и сохранял оптимистичный настрой. Всё это помогло артисту сбросить 28 килограмм лишнего веса. Он добавил, что ради похудения пришлось много в чём себя ограничивать.

— Конечно, рот нужно закрывать и холодильник тоже, — пошутил певец.

Не только Шура сумел похудеть на карантине. За три месяца лишний вес сбросила певица Валерия, о чём рассказал её супруг Иосиф Пригожин. Сам же он, наоборот, поправился.