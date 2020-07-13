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Кинотеатрам разрешили открыться уже с сегодняшнего дня. Но есть условие

Кроме того, в залах должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

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Российские кинотеатры смогут возобновить работу уже с сегодняшнего дня, 13 июля, при наличии соответствующих решений от региональных властей. Об этом говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.

При наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ о снятии в отношении посетителей соответствующих ограничительных мер возобновить функционирование организаций для их посетителей, — говорится в документе.

При этом необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и мер по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что открытие кинотеатров в России может состояться 15 июля. Министр культуры Ольга Любимова подчёркивала, что всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном регионе. В Москве, например, кинотеатры могут заработать с 1 августа.

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