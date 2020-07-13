Кинотеатрам разрешили открыться уже с сегодняшнего дня. Но есть условие

Российские кинотеатры смогут возобновить работу уже с сегодняшнего дня, 13 июля, при наличии соответствующих решений от региональных властей. Об этом говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.

— При наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ о снятии в отношении посетителей соответствующих ограничительных мер возобновить функционирование организаций для их посетителей, — говорится в документе.

При этом необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и мер по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.