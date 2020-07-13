"У нас в порядке всё". Глава Центробанка исключила деноминацию рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что деноминации российской валюты не будет. Такой вариант, по её словам, Банк России не рассматривал.

— Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке всё и с номиналами, и с набором банкнот, и никаких причин у нас что-то менять нет, — отметила глава регулятора во время выступления в Совете Федерации.