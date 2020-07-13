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"У нас в порядке всё". Глава Центробанка исключила деноминацию рубля

Ранее идея зачеркнуть нули на купюрах была озвучена из-за якобы большого объёма наличности в стране.

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Эльвира Набиуллина. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что деноминации российской валюты не будет. Такой вариант, по её словам, Банк России не рассматривал.

Никаких деноминаций, денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке всё и с номиналами, и с набором банкнот, и никаких причин у нас что-то менять нет, — отметила глава регулятора во время выступления в Совете Федерации.

Напомним, предложение провести деноминацию рубля поступило несколько дней назад от руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Александра Разуваева. Поводом для этого он назвал большое количество наличных денег в стране. По оценкам Центробанка, в июле этот показатель превысил 11,6 триллиона рублей.

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