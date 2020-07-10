В России объём наличных денег вырос до рекордного уровня

В России резко увеличилось количество наличных денег. По оценкам Центробанка, объём наличности в июле превысил 11,6 триллиона рублей, что является рекордным показателем. Это значит, что на каждого жителя страны, включая младенцев и инвалидов, приходится по 80 тысяч рублей. Об этом сообщают "Ведомости".

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев в связи с этим выступил с предложением провести деноминацию валюты в 100 раз. По его словам, сложившаяся ситуация означает, что многие компании активно уходят в серые схемы расчётов с целью выживания, а изменение номинала позволит поставить такие операции под контроль.

Разуваев добавил, что замена рубля обойдётся не слишком дорого, а заплатит за это Центробанк, а не бюджет. По его предположению, после деноминации бутылка воды будет стоить около 30–70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, а доллар будет по 70 копеек.