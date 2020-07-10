Песков заявил, что в Кремле рады снятию ограничений с Telegram

В Кремле позитивно оценивают снятие ограничений, связанных с работой Telegram в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, — указал он, — мы рады этому.

Песков позитивно оценил и тот факт, что представители мессенджера приняли участие в панельной дискуссии представителей IT-индустрии во время визита премьера Мишустина в Татарстан.

— Мы считаем, что это очень полезно. Развитие IT-области является одним из приоритетов для президента России, и, конечно, это одна из приоритетнейших отраслей. И, когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые, самые успешные, это на пользу нам всем, — отметил представитель Кремля.