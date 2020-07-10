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В Кремле не ведётся обсуждений по отмене дня тишины перед выборами в России

Дмитрий Песков напомнил, что в преддверии плебисцита по поправкам к конституции не действовал запрет на агитацию, поскольку голосование было "неконкурентным".

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Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в Кремле задумались об отмене традиционного "дня тишины" перед выборами в нашей стране. В частности, издание РБК сообщало, что новый порядок хотят ввести уже в преддверии единого дня голосования, который намечен на 13 сентября.

Какого-либо обсуждения по "дню тишины" не ведётся. И отсутствие "дня тишины" на этот раз (перед голосованием по поправкам к конституции. — Прим. ред.) было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования. А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, — объяснил журналистам представитель Кремля.

Напомним, что "день тишины" наступает за сутки до непосредственной даты голосования. В этот период законодательством строго запрещается предвыборная агитация. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной и влечёт за собой последствия для кандидата или избирательного объединения, в чьих интересах она проводится.

К слову, источники РБК утверждали, что в Администрации Президента якобы обсуждается вопрос об использовании в ходе выборов и ряда других норм, которые действовали во время голосования по поправкам. Речь шла не только об отмене "дня тишины", но и, к примеру, о том, чтобы наблюдатели назначались только через Общественную палату.

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