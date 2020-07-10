В Кремле не ведётся обсуждений по отмене дня тишины перед выборами в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в Кремле задумались об отмене традиционного "дня тишины" перед выборами в нашей стране. В частности, издание РБК сообщало, что новый порядок хотят ввести уже в преддверии единого дня голосования, который намечен на 13 сентября.

— Какого-либо обсуждения по "дню тишины" не ведётся. И отсутствие "дня тишины" на этот раз (перед голосованием по поправкам к конституции. — Прим. ред.) было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования. А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, — объяснил журналистам представитель Кремля.

Напомним, что "день тишины" наступает за сутки до непосредственной даты голосования. В этот период законодательством строго запрещается предвыборная агитация. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной и влечёт за собой последствия для кандидата или избирательного объединения, в чьих интересах она проводится.