Студент Соколова рассказал о последних сообщениях от Ещенко. Незадолго до гибели она собиралась к нему на день рождения

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга заслушали показания одного из учеников историка Олега Соколова. Молодой человек стал одним из последних, с кем общалась жестоко убитая аспирантка Анастасия Ещенко. Как рассказал студент Крутилин, он хотел позвать девушку на празднование своего дня рождения. Всё их общение велось в соцсетях, при этом последние сообщения были отправлены аспирантке всего за несколько часов до её смерти. Они так и остались непрочитанными.

— Лично видел её за неделю до этого [убийства]. Была в обычном состоянии, не жаловалась. На день рождения пригласил в переписке, она сказала, что это возможно. 7 ноября я решил уточнить. Написал, что это будет 9 ноября, будет несколько наших общих знакомых. Она не ответила никак. Это было последнее сообщение, и оно осталось непрочитанным. Я написал ещё одно уточняющее, и оно осталось непрочитанным. Это было уже 8 ноября. Утром 9 ноября начали появляться новости... Мы пытались до неё дозвониться и потом всё уже стало понятно, — заявил на суде Крутилин.

Также студент рассказал суду как о самом историке Олеге Соколове и его методах преподавания, так и о личных отношениях с убитой, насколько был о них осведомлён. По словам молодого человека, каждое занятие у доцента едва ли не превращалось в театрализованное представление, экспрессией и эмоциональностью в подаче материала Соколов отличался от других преподавателей.

Несмотря на то что Крутилин описал свои отношения с Ещенко как дружеские, о её личной жизни он знал не больше, чем другие студенты курса. Прежде всего потому, что сама девушка не распространялась об этом. Она не комментировала слухи о её связи с Олегом Соколовым.

— Эти отношения не афишировались и не скрывались. Стало видно отношения с весны 2015 года. Из того, что я видел в университете, — они [Соколов и Ещенко] могли стоять в стороне, разговаривать. Это были мирные разговоры. Конфликтных разговоров между ними не видел, — заявил свидетель.

Как сообщал Лайф, ранее в ходе судебного заседания рассказали, как нашли тело убитой аспирантки Ещенко.