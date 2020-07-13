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Путин пожелал выздоровления президенту Бразилии, заразившемуся коронавирусом

Владимир Путин добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и плодотворной совместной работы с Болсонару.

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Фото © ТАСС / AP

Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару, который заразился коронавирусом.

Хотел бы выразить Вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления. Уверен, что присущие Вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание, — говорится в телеграмме.

Президент Бразилии объявил, что болен коронавирусом, 7 июля. Для того чтобы огласить эту новость, Жаир Болсонару пригласил представителей СМИ на небольшой пресс-подход, во время которого снимал медицинскую маску. В результате журналисты обвинили политика в том, что он подверг их риску заражения коронавирусом, и решили подать к президенту иск.

Напомним, Бразилия занимает вторую строчку в мире (после США) по числу заболевших коронавирусом. Инфицированных в латиноамериканской стране более 1,8 миллиона.

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