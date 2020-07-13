Путин пожелал выздоровления президенту Бразилии, заразившемуся коронавирусом

— Хотел бы выразить Вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления. Уверен, что присущие Вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание, — говорится в телеграмме .

Президент Бразилии объявил, что болен коронавирусом, 7 июля. Для того чтобы огласить эту новость, Жаир Болсонару пригласил представителей СМИ на небольшой пресс-подход, во время которого снимал медицинскую маску. В результате журналисты обвинили политика в том, что он подверг их риску заражения коронавирусом, и решили подать к президенту иск.