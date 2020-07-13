Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Россиянам рассказали, когда вакцина от коронавируса станет доступна для граждан

В конце июля закончатся её испытания и документы будут направлены на регистрацию.

44

Фото © Pixabay

Первая российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот уже 14-15 августа. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.

Как сообщил он РИА "Новости", вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля. После этого будет подана заявка на регистрацию.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что разработка вакцины от CoViD-19 пока идёт по графику. Она подчеркнула, что специалисты стараются её подготовить к новому эпидемиологическому сезону. Также в России будет создаваться отдельная вакцина для детей.

Выбор редакции

Loading...