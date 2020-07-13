Россиянам рассказали, когда вакцина от коронавируса станет доступна для граждан

Первая российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот уже 14-15 августа. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.
Как сообщил он РИА "Новости", вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля. После этого будет подана заявка на регистрацию.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что разработка вакцины от CoViD-19 пока идёт по графику. Она подчеркнула, что специалисты стараются её подготовить к новому эпидемиологическому сезону. Также в России будет создаваться отдельная вакцина для детей.