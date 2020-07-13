Вывезли и теперь допрашивают. "Создателей" коронавируса доставили в США

Если версия с лабораторным созданием вируса подтвердится, то мир рискует оказаться на грани войны.

Выращенный в пробирке

Версия с искусственным происхождением вируса с самого начала пандемии была одной из самых невероятных. На всех уровнях, включая правительственные, выращивание вируса в пробирке категорически отрицалось, однако намеренное создание китайского вируса, как его называют в США, изучалось самым пристальным образом. Если сведения газеты Daily Mirror, сообщившей, что китайские генетики "сдались Западу" и в данный момент рассказывают всё о создании коронавируса, подтвердится, то большая часть специалистов по вирусологии может оказаться в неловком положении.

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Естественное происхождение CoViD-19 определяли двумя главными направлениями.

Первое . Вирус появился ещё в ноябре 2019 года, а к декабрю "набрал силу" и впервые заразил человека.

. Вирус появился ещё в ноябре 2019 года, а к декабрю "набрал силу" и впервые заразил человека. Второе. Вирус "завезли" в Китай вместе с рыбой из Европы. Заражённая рыба попала на "мокрый рынок" Ухани, где появились первые заболевшие.

С самого начала пандемии учёные с мировыми именами заявляли, что коронавирус нового типа создан в китайской лаборатории искусственно. Первым, кто заявил об искусственном происхождении коронавируса, стал французский учёный Люк Монтанье, открывший вместе с коллегами ВИЧ в 1983 году. В одном из интервью Монтанье заявил, что CoViD-19 был "модернизирован" генетиками. В частности, в нём содержатся генетические последовательности ВИЧ.

При этом Монтанье сообщил, что коронавирус мог стать "случайным изобретением". Китайские генетики, по его словам, могли готовить вакцину против СПИДа и для построения эффективного противовирусного препарата могли скрестить несколько типов вирусов. Однако никто из учёных, заявивших об искусственном происхождении коронавируса, до сих пор не смог ответить на главный вопрос: если вирус создавали в лаборатории искусственно, как им заразились обычные люди?

Однако в научном сообществе популярно мнение о том, что исследование индийских медиков, на котором Монтанье и построил версию ВИЧ-модернизации коронавируса, было ошибочным. Сама научная работа индийских молекулярных биологов была раскритикована почти сразу после публикации и отозвана, однако Монтанье своего мнения не изменил.

Американский пресс

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь неоднократно заявлял, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухани не имеет под собой никаких научных оснований. В западных медиа на эти заявления никакого внимания не обращали, называя CoViD-19 не иначе как "китайский вирус". Признательные показания перебежчиков, о которых поведал бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Стив Бэннон, могут вывести историю с обвинениями в адрес Китая на совершенно другой уровень.

Офицер контрразведки КГБ СССР, майор в отставке Павел Юдаков пояснил, что для выстраивания такой линии обвинения у США должны быть "железобетонные" доказательства и разведданные, подтверждённые из нескольких источников.

Такие данные — это работа даже не в рамках агентурной сети. Это глобальный масштаб. Это и радиотехническая разведка, и научные данные, и военная разведка, и десяток источников, из которых информацию получают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Информации должно быть в разы больше, чем при поиске ядерного оружия у какого-нибудь государства, это слишком серьёзная тема Павел Юдаков Майор КГБ СССР в отставке

Если дело выгорит

По словам бывших сотрудников контрразведки КГБ, информация, попавшая в прессу через бывшего советника Трампа Стива Бэннона, настораживает сразу по нескольким причинам. Главная из них — заявления о том, что некоторые сотрудники Уханьского института вирусологии могли быть вывезены в США и допрошены сотрудниками ФБР.

Такие люди самым тщательным образом охраняются. Взять их и вывезти из страны — эта спецоперация сродни похищению первого лица государства. Если китайцы действительно допустили такое, то это провал для спецслужб, поскольку секретоносители такого уровня могут "прихватить" с собой не только знания в голове, но и материалы особой важности. Эти материалы и могут в дальнейшем лечь в основу обвинения КНР в создании биологического оружия Павел Юдаков Майор КГБ СССР в отставке

Что нужно знать о последствиях

Если вина КНР в непреднамеренном (и ещё хуже, если в намеренном) создании коронавируса будет доказана, то мир может оказаться на грани не просто политических изменений, а самой настоящей войны. И хотя ценность информации от "китайских источников", доставленных в США, нужно проверять самым тщательным образом, нельзя не отметить, что определённые изменения уже происходят.

Уникальность ситуации состоит в том, что США всерьёз после 11 сентября взялись за поиск доказательств вины конкретной страны в конкретных преступлениях. Однако есть и отличия: пробирку с коронавирусом из Уханьского института вирусологии на Совете Безопасности ООН вряд ли примут за доказательства. Один раз такой фокус уже прошёл, и после впечатляющего представления Армия США стёрла в порошок две страны, о существовании которых многие военные даже не знали.

Маховик истории с поиском виновных в пандемии уже начал вращаться, и подготовительный этап, судя по тому, что происходило в последние несколько недель, уже пройден. США уже уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Финансирование организации, которую Дональд Трамп напрямую связал с КНР, Правительство США приостановило ещё в апреле — в самый разгар пандемии.

Первые попытки подготовить общественность к шокирующим заявлениям уже начались. Бежавшая в США из Гонконга вирусолог Ли-Мэн Янь в интервью Fox News заявила о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса. По её словам, сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае обладали данными об опасности коронавируса и знали о способности новой инфекции передаваться от человека к человеку.

Майор КГБ СССР в отставке Павел Юдаков пояснил, что следующий этап информационной операции США против КНР — предоставление вещественных доказательств, после которого может последовать международный ультиматум.

Первый акт уже сыгран. В КНР, разумеется, заявили, что ничего не знают об этом человеке и не признают, что каким-либо образом контактировали. Это нормальная практика, когда провал очевиден. В США об этом знают, потому что работают такими же методами. Пока что удача на стороне США: если версия с бежавшими учёными, которых из Гонконга вывозили не только американские агенты, но и британские "спецы" из Ми-5 и Ми-6, подтвердится и будет показана общественности, начнутся тектонические изменения во всех странах рядом с КНР. В определённом смысле Китай может повторить судьбу Кубы во время Карибского кризиса Павел Юдаков Майор КГБ СССР в отставке