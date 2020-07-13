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Путин: Мы не допустили взрывного, драматического роста безработицы в России

Поддержку занятости и доходов россиян глава государства назвал главной задачей.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не допустили драматического роста безработицы на фоне пандемии коронавируса. По словам главы государства, это говорит о том, что у РФ есть большой резерв, чтобы действовать ещё более эффективно.

Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы, — подчеркнул Путин в ходе совещания по нацпроектам.

При этом среди главных задач на будущее он отметил поддержку занятости и доходов россиян. Для этого власти уже приняли беспрецедентный пакет мер.

В ходе совещания о предварительном уровне безработицы в России в июне рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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