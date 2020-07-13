Путин поручил из-за пандемии скорректировать нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин дал поручение в течение трёх месяцев скорректировать национальные проекты.

— Прошу правительство при участии Госсовета в трёхмесячный срок скорректировать национальные проекты, — сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства добавил, что нацпроекты нужно корректировать с учётом его указа о целях национального развития до 2030 года. Он будет подготовлен Администрацией Президента РФ вместе с профильными ведомствами и правительством.

Глава правительства на этом заседании пояснил, что пандемия замедлила рост экономики страны и России предстоит работать в условиях более жёстких бюджетных ограничений, чтобы добиться целей, обозначенных в майском указе 2018 года.