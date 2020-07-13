Путин назвал приоритеты развития России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал приоритеты развития страны и общенациональные задачи на ближайшее десятилетие — до 2030 года.

— Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. И уже сейчас определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие, — с такой инициативы начал совещание Путин.

Первой задачей глава государства обозначил сбережение здоровья и благополучие людей.

— Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение очевидно: нам нужны новые рабочие места и возможности для людей вести своё дело. Совершенствовать систему здравоохранения, направить на это допресурсы. Всю систему первичной помощи мы должны сделать более устойчивой и гибкой, — отметил Путин.

Второе — это создание возможности для самореализации людей, для развития талантов детей, молодёжи.

— Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, объёму научных разработок. Чтобы молодые люди, вне зависимости от того, где родились, смогли получить качественное образование, раскрыть свои способности, — подчеркнул президент.

Третье — это создание комфортной среды.

— Проблемы в этой сфере у нас копились многие годы, и мы приступили к решению. Важно ликвидировать не только накопленный ущерб, но смотреть вперёд, учитывать вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — добавил глава государства.

Также среди важных задач Путин назвал решение жилищных проблем, строительство дорог, улучшение делового климата, развитие внутреннего туризма.