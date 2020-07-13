Россияне назвали качества, которые ценят в коллегах

Главными качествами, которыми должны обладать коллеги, россияне назвали профессионализм и уважение к другим людям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Квалификацию сотрудников выбрали 47% респондентов. С небольшим отставанием расположился ответ "уважение к людям и их труду". Его дали 40% опрошенных. Тройку самых ценных качеств у коллег, по мнению опрошенных, замыкает ответственность — 34%. Кроме того, жители страны отмечали стремление помочь в трудных ситуациях и заинтересованность в собственной работе. Эти качества назвали 29% и 28% опрошенных соответственно.

В то же время россияне назвали ещё несколько качеств коллег, которые оказались менее ценными. Так, в десятку вошли доброжелательность (22%), отзывчивость (19%), гибкость (8%), пунктуальность (7%) и предпринимательский склад ума (6%).

Отмечается, что всего в исследовании приняли участие свыше 4,4 тысячи пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.