В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям с детьми до трёх лет

По мнению депутата Ивана Сухарева, такая мера окажет значительную поддержку молодым родителям в уходе за маленькими детьми.

Многодетным семьям на безвозмездной основе должны предоставляться услуги нянь, если у родителей как минимум двое детей младше трёх лет. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, направивший соответствующее предложение на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Как пояснил парламентарий, данная услуга будет особенно актуальна для молодых родителей, у которых уже есть один ребёнок до трёх лет и ожидается появление на свет близнецов, при рождении которых семья получит статус многодетной.

— Когда супруг работает и содержит семью, на супругу возлагается колоссальная нагрузка по воспитанию детей, минимум двое из которых младенческого возраста. В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, воспитывающим более одного ребёнка до трёх лет, на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми (няни) до достижения такими детьми возраста трёх лет, когда им уже может быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, — цитирует выдержки из обращения RT.