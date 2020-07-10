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Опубликовано 10 июля 2020, 11:09

В Госдуму внесён законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Без решения суда это предлагается сделать возможным только при прямой угрозе жизни ребёнка.

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесён в Госдуму, документ направлен во исполнение поправок в основной закон государства. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, глава думского Комитета по законодательству Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов предлагаемого законопроекта.

Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье, — цитирует Крашенинникова ТАСС.

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По его словам, предлагается установить, что вопрос изъятия ребёнка из семьи находится в компетенции суда. Внесудебный порядок по законопроекту возможен при прямой угрозе жизни несовершеннолетнего.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про женщину из Москвы, которая оставила десятилетнего сына одного возле подъезда, а сама уехала с остальной семьёй на дачу. Присмотреть за ним она попросила несовершеннолетнюю племянницу, объяснив, что мальчик ей больше не нужен. Сейчас ребёнок находится с родственницей и говорит, что не хочет возвращаться к матери.

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Анастасия Иванова
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