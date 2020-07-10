В Госдуму внесён законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи

Без решения суда это предлагается сделать возможным только при прямой угрозе жизни ребёнка.

Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесён в Госдуму, документ направлен во исполнение поправок в основной закон государства. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, глава думского Комитета по законодательству Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов предлагаемого законопроекта.

— Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье, — цитирует Крашенинникова ТАСС.

По его словам, предлагается установить, что вопрос изъятия ребёнка из семьи находится в компетенции суда. Внесудебный порядок по законопроекту возможен при прямой угрозе жизни несовершеннолетнего.