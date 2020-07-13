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На Сахалине простились с жестоко убитой школьницей — видео

Обвиняемые в убийстве ребёнка находятся под арестом.

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Видео © LIFE

В Южно-Сахалинске состоялось прощание с жестоко убитой восьмилетней Викой Т. К дому, где проживала девочка, пришли десятки людей, многие из которых не смогли сдержать слёз.

На траурную церемонию люди принесли с собой множество цветов и мягкие игрушки, чтобы оставить их на могиле ребёнка.

Напомним, восьмилетняя Вика Т. ушла из дома после ссоры с сыном соседки несколько дней назад. Через некоторое время её тело нашли с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве сразу же была задержана семейная пара, которая подобрала школьницу на машине. Выехав за город, глава семейства выгнал жену из фургона и надругался над ребёнком, после чего надел девочке на голову пакет и задушил. Южно-Сахалинский городской суд заключил супругов под стражу. Мать школьницы пожелала преступникам "всего самого ужасного и мучительного".

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