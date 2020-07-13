Президент Сербии опроверг "российский след" в белградских протестах

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию, что у протестов в Белграде имеется российский след. Об этом он заявил в эфире телеканала TV Pink.

— У меня нет ни одного доказательства этого, — сказал Вучич, отвечая на вопрос, имеет ли Россия отношение к массовым беспорядкам в столице.

Отмену встречи с российским послом, запланированную на 8 июля, сербский лидер объяснил техническими причинами. Он уточнил, что встреча состоится 13 июля.

Вучич добавил, что "одинаково не испытывает счастья" от деятельности некоторых американских, немецких и российских СМИ, не видя между ними разницы.