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Учёный назвал регионы России, которые могут пострадать от потепления климата

Ряд стран, включая Россию, уже начали разрабатывать технологии для решения этой проблемы.

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Фото © Pixabay

Таяние вечной мерзлоты грунтов из-за потепления климата в Северном полушарии может привести к печальным последствиям для некоторых регионов России. Об этом рассказал директор Высшей инженерной школы САФУ в Архангельской области Сергей Аксёнов.

В частности, мёрзлые грунты распространены на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Кроме того, на территории Ненецкого автономного округа есть посёлок Амдерма, для которого также существует угроза.

Проблема там в том, что при таянии вечной мерзлоты начинают разрушаться берега — и строения, расположенные на кромке, постепенно сползают в море, — приводит слова учёного РИА "Новости".

Помимо этого не застрахована от последствий потепления климата и Сибирь, потому как граница мерзлоты там всё более сдвигается на север, а грунты теряют прочность. Это может привести к появлению трещин в зданиях, а впоследствии и к их разрушению.

Аксёнов отметил, что технологию для решения этих проблем разрабатывает ряд стран, включая Россию. На сегодняшний день уже применяются охлаждающие устройства для снижения температуры грунта при строительстве зданий и дорог. Специалист считает, что из этой ситуации можно найти выход.

Как свидетельствуют данные Службы по контролю изменения климата программы "Коперник", в отдельных регионах России температура в мае превысила норму на 10 градусов. Зима на всей территории страны тоже выдалась аномально тёплой.

Ранее учёный заявил, что потепление климата может освободить из могильников сибирскую язву и древние бактерии.

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