В ВМС США сообщили, что пожар на корабле у берегов Сан-Диего вспыхнул не из-за взрыва

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4 — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что пожар на корабле USS Bonhomme Richard в порту Сан-Диего вспыхнул не из-за взрыва.

Он отметил, что внутри горящего судна действительно раздался хлопок, но он был следствием возгорания, а не причиной. Что его вызвало, неясно, возможно, это просто был звук того, как воздух врывается в помещение, где уже выгорел кислород.

Пострадавшие моряки и гражданские лица попали в больницу в основном из-за отравления продуктами горения, сейчас они находятся в стабильном состоянии. Остальные члены команды благополучно сошли на берег. Обычно на борту корабля находится около тысячи военнослужащих, однако в выходные дни большая часть отсутствовала, на месте оставались лишь дежурные члены экипажа.

Собек отметил, что возгорание не могут потушить вот уже 12 часов, однако на судне нет ничего ядовитого. Столбы чёрного дыма, поднимающиеся в воздух, возникли из-за того, что внутри пылает внутренняя обстановка и мебель.

По словам контр-адмирала, пожар возник на нижней палубе в грузовом отсеке — это огромная площадка, где находится техника морской пехоты. На борту находится около трёх тонн топлива, однако представитель флота отметил, что это очень мало для военного судна.

Пока не известно, на какой срок затянется ликвидация возгорания. На набережной дежурят пожарные команды, готовые оказать экстренную помощь спасателям. Специалисты отмечают, что велик риск полностью потерять корабль, огонь может уничтожить его настолько, что восстановить технические характеристики будет невозможно.

— Это может стоить ВМС США важного авиационного актива, способного работать с современными [истребителями] F-35. Стоимость ремонта, если это возможно, составит сотни миллионов долларов, или замена займёт много лет и будет стоить около миллиарда долларов, — приводит заявление капитана военно-морского флота в отставке Лоуренса Бреннана издание Navy Times.