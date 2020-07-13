Страшнее комаров. В Роспотребнадзоре назвали самых "гнусных" насекомых

В летний период самой страшной проблемой для людей являются мошки. Об этом заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Мошки, как и комары, входят в понятие "гнус". Сюда же относятся мокрецы и слепни.

— Личинки мошек разводятся только в проточной воде, соответственно, мошки распределяются по всем регионам России. Особенно мошки опасны в условиях Астраханской области. В южных регионах с 3 июля повышается их численность и где-то продолжается в течение месяца, — приводит слова Рославцевой радио Sputnik.

Несмотря на то что мошки в России не переносят опасные заболевания, они всё же доставляют большой дискомфорт болезненными укусами. Защититься от них можно с помощью длинных рукавов, брюк и репеллентов.

— Против мошек работают репелленты высшей категории при нанесении на кожу. Срок действия, особенно при инсоляции на юге, не бывает более четырёх часов, обычно даже менее, — сказала завлабораторией.