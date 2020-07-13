МЧС опубликовало видео с места падения самолёта Ан-2 в Нижегородской области

Видео © ГУ МЧС России по Нижегородской области

МЧС России опубликовало фото и видео с места падения самолёта Ан-2 в Большеболдинском районе Нижегородской области.

В момент крушения воздушное судно загорелось, на кадрах виден обгоревший остов, залитый пеной для тушения. К ликвидации возгорания на площади 30 кв. м у села Кистенево были привлечены восемь единиц техники и 21 человек.

Фото © МЧС России по Нижегородской области 1 / 2

МЧС подтвердило информацию о том, что один человек погиб и ещё один пострадал. На земле жертв и разрушений нет.