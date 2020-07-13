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МЧС опубликовало видео с места падения самолёта Ан-2 в Нижегородской области

В момент крушения воздушное судно загорелось.

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Видео © ГУ МЧС России по Нижегородской области

МЧС России опубликовало фото и видео с места падения самолёта Ан-2 в Большеболдинском районе Нижегородской области.

В момент крушения воздушное судно загорелось, на кадрах виден обгоревший остов, залитый пеной для тушения. К ликвидации возгорания на площади 30 кв. м у села Кистенево были привлечены восемь единиц техники и 21 человек.

Фото © МЧС России по Нижегородской области

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МЧС подтвердило информацию о том, что один человек погиб и ещё один пострадал. На земле жертв и разрушений нет.

Ранее Лайф публиковал фото с места падения небольшого самолёта в Тверской области.

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