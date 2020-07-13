В Центробанке раскрыли новый вид мошенничества с помощью рекламы

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о виде мошенничества с помощью безадресной финансовой рекламы.

Мошенники стали использовать этот вид преступной деятельности после начала пандемии коронавируса, когда многие перешли на удалённый режим работы и Интернет стал для них главным каналом получения информации.

— При этом поставщики псевдофинансовых услуг активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги напрямую не предлагаются, — отметил Лях в беседе с РИА "Новости".

По его словам, раньше в такой рекламе злоумышленники оговаривали, какие продукты или услуги предоставляют, но сейчас она направлена на широкую аудиторию и желание каждого разбогатеть. Однако преступники не уточняют, какими способами.

Лях добавил, что за время пандемии объём подобной рекламы значительно превысил количество традиционной финансовой, причём как от легальных, так и от нелегальных участников рынка.