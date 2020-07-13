Российские моряки вылечились от коронавируса и покинули корейский порт Пусан

Российское судно-рефрижератор Ice stream в воскресенье днём покинуло южнокорейский порт Пусан после того, как все члены экипажа вылечились от коронавируса. Оно направилось на промысел в Охотское море.

— Моряки уже все выздоровели и ушли в море, — рассказала ТАСС гендиректор компании-судовладельца "Рефтрансфлот" Екатерина Морозова.

В настоящее время на корабле находится 22 человека, один из матросов переоформлен с другого судна и будет работать по контракту.