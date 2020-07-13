Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Российские моряки вылечились от коронавируса и покинули корейский порт Пусан

На корабле находится 22 человека.

79

Фото © EPA / TASS

Российское судно-рефрижератор Ice stream в воскресенье днём покинуло южнокорейский порт Пусан после того, как все члены экипажа вылечились от коронавируса. Оно направилось на промысел в Охотское море.

Моряки уже все выздоровели и ушли в море, — рассказала ТАСС гендиректор компании-судовладельца "Рефтрансфлот" Екатерина Морозова.

В настоящее время на корабле находится 22 человека, один из матросов переоформлен с другого судна и будет работать по контракту.

Ранее Лайф сообщал, что после обнаружения коронавируса у прибывших в Южную Корею россиян 160 работников порта изолировали и направили на обследование.

Выбор редакции

Loading...