В России предложили компенсировать расходы граждан во время удалёнки

Россияне могут получить возможность компенсировать расходы, которые появились из-за удалённого режима работы. Например, на оплату электроэнергии.

Как сообщают "Известия", соответствующий законопроект подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. 16 июня он был внесён в нижнюю палату парламента. Отмечается, что проект поправок в Трудовой кодекс уже поддержало Министерство труда и социальной защиты.

По словам одного из авторов инициативы, первого зампреда Комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, сотрудник сможет запросить компенсацию расходов на электроэнергию, а как это будет реализовано — должны решить сами партнёры в рамках трудового договора.

— Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат, — уточнил Тарасенко.

Из-за пандемии число работающих на удалёнке россиян возросло до пяти миллионов человек, многие из них стали жаловаться на размытые начало и конец трудового дня и звонки от работодателей среди ночи.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что законопроект разрабатывался совместно с профсоюзами и работодателями. Также в министерстве добавили, что вопросы компенсации затрат решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.