Под Херсоном сотрудники ресторанов и ночных клубов перекрыли мост и потребовали разрешить им работать допоздна

В Херсонской области Украины сотрудники ресторанов, баров, кафе и ночных клубов перекрыли Антоновский мост через Днепр и потребовали продлить время работы заведений после 23 часов, сообщает издание "Суспiльне Херсон".

8 июля правительство страны приняло решение запретить работу развлекательных заведений в ночное время суток, в Херсонской области оно вступило в силу 11 июля. Владельцы не согласились с подобным постановлением, поскольку оно лишает их существенной части заработка. Они объявили сбор на митинг в соцсетях, и 12 июля около 80 человек вышли на шоссе протестовать.

Акция стартовала около 17 часов, во время самого активного движения на дороге. Демонстранты пропускали некоторые машины и вновь возвращались на мост. Люди рассказали, что это вынужденная и крайняя мера. Хозяин одного из ночных клубов подчеркнул, что у него клиенты собираются только ночью и, по сути, запрет лишил его бизнеса.

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— Мы курортный регион. У нас 40 дней работы. У нас аренда. Мы вложили деньги. И за один день нам предлагают выбросить нашу продукцию, освободить персонал, приехавший из различных регионов заработать деньги, и всё это произошло мгновенно, — пожаловался Владимир, владелец одного из кафе. К нему пришли с проверкой и заставили закрыться, когда в заведении было полно посетителей.

На месте сбора присутствовала и полиция, сотрудники не допустили конфликтов и нарушения безопасности. Первый заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Дмитрий Бутрий приехал побеседовать с протестующими. Он отметил, что было предложено конструктивное решение написать запрос в кабинет министров, однако люди всё равно вышли на мост.

После завершения протестов инициативная группа направилась на встречу с главой ОГА Юрием Гусевым, где обсуждалась возможность отмены запрета на ночную работу заведений.

Глава администрации подчеркнул, что постановление кабмина обязательно к исполнению, тем не менее он побеседовал с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко, который заявил, что поднимет этот вопрос на ближайшем заседании.