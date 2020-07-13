В Нидерландах установят мост, напечатанный на 3D-принтере из отходов

Власти нидерландского Роттердама планируют установить пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере из переработанного пластика. Об этом сообщает Royal Haskoningdhv.

Длина сооружения, которое должно появиться к концу 2020 года и стать первым в своём роде, составит 6,5 метра. Установят его в парке "Кралингсе Бос".

Сейчас на этом месте находится деревянный мост 1975 года постройки. Новый мост, по подсчётам конструкторов, прослужит до 2100 года. Кроме того, по истечении срока эксплуатации его можно будет вновь переработать и использовать.

Авторы проекта также намерены установить специальные датчики, которые будут собирать и передавать данные о состоянии объекта.