Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Внук "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли музыкант Бенджамин Кио найден мёртвым в своей квартире в городе Калабасас, штат Калифорния. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

— Её сердце разбито, она безутешна и опустошена, — рассказал менеджер о состоянии Лизы Мари.

В свою очередь, источники в полиции говорят, что причиной смерти 27-летнего артиста стало самоубийство. Отмечается, что музыкант всю жизнь избегал внимания прессы и старался скрывать личную жизнь.

У единственный дочери Элвиса Пресли осталось ещё трое детей: 31-летняя актриса Райли Кио и 11-летние сёстры-близняшки Харпер и Финли.