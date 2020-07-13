Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Внук "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли музыкант Бенджамин Кио найден мёртвым в своей квартире в городе Калабасас, штат Калифорния. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.
— Её сердце разбито, она безутешна и опустошена, — рассказал менеджер о состоянии Лизы Мари.
В свою очередь, источники в полиции говорят, что причиной смерти 27-летнего артиста стало самоубийство. Отмечается, что музыкант всю жизнь избегал внимания прессы и старался скрывать личную жизнь.
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У единственный дочери Элвиса Пресли осталось ещё трое детей: 31-летняя актриса Райли Кио и 11-летние сёстры-близняшки Харпер и Финли.
Ранее сообщалось, что скончался лауреат премии "Грэмми" Чарли Дэниелс.