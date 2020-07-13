Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Ему было 27 лет.

405
Post cover

Бенджамин Кио. Фото © Instagram / thepresleys

Внук "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли музыкант Бенджамин Кио найден мёртвым в своей квартире в городе Калабасас, штат Калифорния. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

Её сердце разбито, она безутешна и опустошена, — рассказал менеджер о состоянии Лизы Мари.

В свою очередь, источники в полиции говорят, что причиной смерти 27-летнего артиста стало самоубийство. Отмечается, что музыкант всю жизнь избегал внимания прессы и старался скрывать личную жизнь.

У единственный дочери Элвиса Пресли осталось ещё трое детей: 31-летняя актриса Райли Кио и 11-летние сёстры-близняшки Харпер и Финли.

Ранее сообщалось, что скончался лауреат премии "Грэмми" Чарли Дэниелс.

Выбор редакции

Loading...