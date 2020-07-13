Вильфанд рассказал о приходе "заполярной" погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о приближении к Москве и Подмосковью дождей и ветра, которые начнутся со вторника.

— Во вторник очень облачная погода и сильные дожди. По предварительным расчётам, дожди будут во второй половине дня: заметные, очень интенсивные ливни, и они уже не будут прекращаться ни ночью, ни в среду, — цитирует Вильфанда РИА "Новости".

Он уточнил, что в среду и четверг воздух прогреется лишь до 14–19 градусов. Подобные климатические условия, по словам Вильфанда, характерны для июля в Нарьян-Маре, городе, который находится севернее полярного круга.

Кроме того, дожди будут сопровождаться порывами ветра и почти 100% влажностью, что создаст ощущение ещё большей прохлады.

Метеоролог добавил, что подобная погода сохранится до четверга, а нормальная июльская температура вернётся в столичный регион лишь в выходные.