Более 20 человек пострадали при пожаре на военном корабле США, который не могут потушить уже восемь часов — видео

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По меньшей мере 17 моряков и четверо гражданских пострадали при серьёзном пожаре на корабле USS Bonhomme Richard ВМС США в Сан-Диего. Пламя не могут потушить уже восемь часов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу пожарной службы города Колина Стоуэлла.

Когда команда покидала корабль, произошёл взрыв, в результате ранения получили несколько человек. Сейчас они доставлены в больницу с незначительными травмами, их жизни ничего не угрожает. Командование Военно-морских сил Тихоокеанского флота США заявило, что все члены экипажа сошли на берег. Всего на борту находилось 160 человек.

Со стороны берега огонь тушат пожарные службы города, с моря работают буксиры и катера. Находившиеся рядом боевые корабли Fitzgerald и Russell были отведены на безопасное расстояние.

Стоуэлл также сообщил, что пожар может продолжаться несколько дней и корабль прогорит до ватерлинии. Точные причины и место возгорания пока неясны, однако предполагается, что пламя вспыхнуло на колодезной палубе, которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров.

О происшествии доложено министру обороны США Марку Эсперу. Обстоятельства инцидента расследуются.