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Мощный пожар и взрыв произошли на десантном корабле ВМС США у берегов Сан-Диего — видео

На борту находилось около 200 человек, несколько моряков пострадали.

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Видео © Twitter/ Chris Cavas

В США мощный пожар вспыхнул на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, который пришвартован в порту Сан-Диего в Калифорнии. Об этом пожарная служба города сообщила в "Твиттере".

Несколько человек пострадали от отравления дымом и угарным газом, точное число уточняется. Также отмечается, что на судне произошёл взрыв, члены экипажа получили ранения.

Огонь тушат с берега и с моря при помощи катеров. Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя Военно-морского флота США Кришну Джексон, на борту находилось около 200 моряков, всех эвакуировали.

Сан-Диего — порт приписки Bonhomme Richard, корабль проходил плановое техническое обслуживание. Причины возникновения пожара расследуются.

В середине июня в Санкт-Петербурге на военном корабле произошёл хлопок газа.

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