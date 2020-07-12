В США темнокожая женщина впервые в истории станет пилотом истребителя ВМС

Американка Маделен Суигл станет первой в истории США темнокожей женщиной – пилотом истребителя военно-морских сил страны и сможет совершать боевые вылеты, сообщает телеканал ABC.

В 2017 году она окончила Академию ВМС, а в 2020-м — спецкурсы по программе тактической авиации. 9 июля управление военно-морской авиационной подготовки написало об этом в "Твиттере". В конце месяца Суигл на торжественной церемонии получит знак отличия в виде нашивки "золотые крылья" и сможет выполнять задания на истребителях F/A-18E/F Super Hornet и F-35C, а также палубном самолёте РЭБ EA-18G Growlers.

Маделен получила эту возможность спустя более чем четыре десятилетия после того, как женщины впервые стали лётчиками на флоте. Капитан Розмари Маринер (первая женщина, которая командовала эскадрой морской авиации) заработала свои "крылья" в 1974 году.