В Воронеже на пшеничном поле появились таинственные круги

В Воронеже обнаружили загадочные круги на пшеничном поле рядом с улицей Берёзовая Роща. Необъяснимые гигантские рисунки сделаны в виде линий концентрических окружностей и спиралей, которые соединены между собой.

Пшеничное поле является опытным участком аграрного университета. Вокруг него построены многоэтажные жилые дома, но никто из жильцов не замечал, чтобы кто-то создавал эти причудливые узоры. В Воронеже подобное явление зафиксировали впервые.

Отметим, что похожие фигуры появлялись практически во всех точках планеты. Пока ещё никто аргументированно не объяснил их возникновение. В Средние века их появление приписывали нечистой силе. Сейчас многие уверены, что это послания от внеземных цивилизаций.

Околонаучные версии связывают явления с молниями, вибрациями конкретной частоты и специфическими воздушными вихрями, которые мнут колосья пшеницы, создавая причудливые рисунки. Ещё одна группа людей уверена, что это розыгрыши шутников, которые создают "пшеничные картины" по ночам. Конечно же, никуда и без версии о проделках инопланетян.