Взрыв, сразу удушье. Адвокат фонда Дятлова рассказал свою версию загадочной гибели туристов

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В последние несколько недель возобновилось активное обсуждение трагедии, которая произошла в 1959 году в Уральских горах. Погибла группа опытных туристов под руководством Игоря Дятлова. Долгие 60 лет выдвигались самые невероятные версии их смерти — от нападения беглых заключённых и мести коренных жителей до НЛО. А расследование зашло в тупик. И вот следствие возобновилось, и Генпрокуратура озвучила версию того, что же случилось роковой ночью на перевале. С официальными выводами не согласился адвокат Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов.

Когда от экспедиции не пришла телеграмма к назначенной дате, начались поиски. 26 февраля тела дятловцев были обнаружены. На них были травмы. Люди были раздеты, несмотря на сильный мороз, что ещё больше запутало дознавателей. Палатка оказалась разрезанной изнутри. По горячим следам расследовать гибель не удалось, а дело закрыли и отправили в архив с пометкой "Непреодолимая стихийная сила".

В 2020 году прокуроры провели на месте трагедии девять экспертиз с участием МЧС, специалистов в области геодезии и метрологии. По их версии, туристы убежали на 50 метров к каменной гряде, чтобы укрыться от лавины, но вернуться к палатке не смогли из-за плохой видимости и умерли от обморожения.

Черноусов решительно опровергает подобные выводы и уверен, что причиной стала техногенная катастрофа. Он заявляет, что никаких признаков лавины на тот момент в 59-м году не было. Но у тех, кто вёл расследование, по мнению юриста, уже были основания полагать, что нечто произошло сверху, был какой-то летательный аппарат, который взорвался, а остатки топлива вызвали тяжелейшее отравление и смерть членов группы Дятлова.

— Когда ракета запускается откуда-нибудь, например с Плесецка. Вы скажете: "Как с Плесецка? Там только космодром строился!" Нет, ошиблись. В 57-м году там была база военная, проводились испытания. Взорвалась ракета — а это ближний космос, 30 километров где-то. Ну, рушится в Уральские горы. Сразу удушье, специфический запах они почувствовали, такой сильный. Кашель, на глаза действует, — рассказывает адвокат свою версию.

Черноусов полагает, что все девять человек поняли, что они уже отравились, поэтому разрезали палатку и выбежали как можно быстрее, чтобы уйти от очага поражения.