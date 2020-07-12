Кофе назван эффективным средством от серьёзного заболевания печени

Употребление кофе может сократить риск развития цирроза печени. К такому выводу пришли американские учёные из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса.

Как пишет портал "Медикфорум", специалисты изучили данные свыше 14 тысяч человек в возрасте от 45 до 64 лет и пришли к выводу, что кофеманы гораздо реже страдали заболеванием печени, которое, кстати, является предвестником рака.

Оказалось, что две чашки кофе в день сокращали риск практически в два раза — на 44%, три чашки снижали вероятность развития цирроза на 57%, а четыре — исключали её на 65%. При этом стоит отметить, что чрезмерное употребление кофе также может пагубно сказаться на других органах. К примеру, на работе сердца.