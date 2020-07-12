Мама лишилась зрения на одном глазу из-за крема, который должен был избавить её от экземы

Анита появилась на этот свет уже с экземой. Всё её детство родители пытались подобрать подходящее средство для девочки, но никакого стабильного эффекта не было, поэтому рано или поздно они всегда возвращались к использованию стероидов. Из-за этого у бедняжки были проблемы с уверенностью в себе и даже сном — расслабиться, когда всё тело зудит, было сложно.

Это сильно повлияло на мою уверенность и социальную жизнь. Зуд был безумным, и с юных лет у меня была бессонница. Я никогда не чувствовала себя комфортно в своей собственной коже, и с годами это состояние лишь ухудшалось Анита Вонг

Фото © Twitter / jileiso369

Но тогда, когда новозеландке было 25 лет, она решила, что устала быть зависимой от стероидов, и снова начала поиск подходящего лекарства. Девушка посетила десятки разных врачей и перепробовала, казалось, всё. Но, забеременев, она тут же прекратила поиск. Без лечения экзема вернулась и была в разы хуже. Когда ребёнок родился и немного подрос, Анита вернулась к специалистам, и один из них прописал пациентке средство на основе неких тропических стероидов. Но вскоре она об этом пожалела.

Тут вдруг всё быстро успокоилось, и у меня наконец была хорошая кожа где-то полгода! Спустя восемь месяцев мне поставили диагноз "катаракта обоих глаз" Анита Вонг

Фото © Twitter / jileiso369

Я была очень расстроена, рассержена и просто шокирована, что стероиды вызвали это, и я правда дошла до того, что мне понадобилась операция на глазах Анита Вонг

Когда операцию провели, зрение левого глаза удалось спасти, а вот повреждения правого были слишком сильные. С тех пор девушка отказалась от лечения экземы, ведь теперь она не уверена, что стероиды её не убьют. Первое время после отказа было самое ужасное — кожа трескалась, всегда была прокрыта незаживающими ранами. Часто Анита не могла заснуть ночами, а иногда ей становилось даже тяжело дышать.

Фото © Twitter / jileiso369