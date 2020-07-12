Мимо интима. Сексуальное воздержание у мужчин входит в моду: за и против

Мужчина — добытчик, любовник, воин. Все эти понятия раньше казались истинами. Но в наше время их нарекли стереотипами и отправили на свалку истории. Туда же, кажется, отправится и утверждение, что парням только секс подавай. Всё большее количество взрослых и здоровых мужчин отказывается от секса, ища в воздержании некие полезные качества. У психологов и сексологов есть на этот счёт аргументы как за, так и против. Вдруг вы тоже решите сменить свою сексуальную жизнь на исключительно социальную.
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Плюс воздержания № 1. Нормализация отношений
Когда мысли перестают вертеться лишь вокруг секса, мир начинает играть новыми красками. Ваши отношения с партнёром могут выйти на более духовный уровень: общие интересы, увлечения, поговорить опять же. Да и нервная система, истощённая постоянными гормональными всплесками, отдохнёт и стабилизируется.
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Плюс воздержания № 2. Восстановление энергии
Великие люди, среди них, например, Леонардо да Винчи или Ньютон, были противниками секса. Они считали, что творческому человеку необходимо выбирать — или плотские утехи, или творчество, наука и вот это всё. Потому что секс тратит энергию. Поэтому, если вы задумали создать шедевр, передохните от интима.
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Плюс воздержания № 3. Физическое здоровье
Пример банальный, но необходимый. Если вы на время воздержитесь от секса, ваш риск подхватить венерическое заболевание упадёт до нуля. Больше ничего не упадёт, не переживайте. Вы же не выходите из игры, а берёте паузу. Даже спортсмены, готовясь к соревнованию, отказываются от секса. Передохните.
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Минус воздержания № 1. Вероятное бесплодие
По одной из теорий, воздержание вызывает снижение выработки сперматозоидов. Организм сигнализирует, что сейчас они не нужны. Главный страх состоит в том, что длительное воздержание может и вовсе прекратить их выработку. Но последние исследования опровергают версию — со временем организм восстановится.
Минус воздержания № 2. Проблемы с простатой
Врачи до сих пор ведут споры, повышает ли отказ от секса риск простатита или нет. По классической теории, если не происходит регулярного семяизвержения — случается застой спермы. Это может вызвать воспаление и даже аденому. Но, чтобы снизить риск болезни, секс не обязателен, вполне подойдёт мастурбация.
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Минус воздержания № 3. Повышенная нервозность
Если вы вдруг решили пойти по пути древних йогов, святых, даосов (нужное подчеркнуть) и отказаться от греховного земного, чтобы приблизиться к светлому и духовному, то помните: вы на время превратитесь в психа. Вас будет всё раздражать или возбуждать. Вы будете отчаянно бороться с гормонами. И неизвестно, кто победит.