Мимо интима. Сексуальное воздержание у мужчин входит в моду: за и против

Мужчина — добытчик, любовник, воин. Все эти понятия раньше казались истинами. Но в наше время их нарекли стереотипами и отправили на свалку истории. Туда же, кажется, отправится и утверждение, что парням только секс подавай. Всё большее количество взрослых и здоровых мужчин отказывается от секса, ища в воздержании некие полезные качества. У психологов и сексологов есть на этот счёт аргументы как за, так и против. Вдруг вы тоже решите сменить свою сексуальную жизнь на исключительно социальную.