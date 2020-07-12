Все тайны перевала Дятлова. Основные версии мистической гибели туристов на Горе мертвецов

Генеральная прокуратура официально определила причину гибели группы Дятлова. Следователи считают, что членов группы погубила лавина. С 1959 года тайна смерти молодых туристов считается одним из самых мистичных и загадочных событий в истории. Перевал Дятлова превратился в место, где любители потустороннего находили и базу летающих тарелок, и древние шаманские проклятия, и секретный полигон для испытаний. Всего существует 75 версий гибели группы Дятлова. Мы вспомним самые громкие.

Дорога гибели

Вряд ли опытный турист пятикурсник Игорь Дятлов мог предположить, чем закончится тот лыжный поход. Он с девятью друзьями-студентами просто отправлялся на Северный Урал покорить очередной маршрут. Было это 23 января 1959 года, 61 год назад. Их поход должен был завершиться 12 февраля. По пути один из группы заболел и с маршрута сошёл.

А остальные — девять человек — разбили лагерь возле горы с по-советски неприметным названием — Вершина 1079. Эта гора, которую коренной народ манси зовет Холатчахль, или Гора мертвецов, — священное место. 26 февраля поисковая группа обнаружила тела девяти туристов.

Фото © VK / Тайна перевала Дятлова и загадка Горы мертвецов

Палатка была разрезана изнутри. А тела, многие из которых были изуродованы, лежали от неё вниз по склону так, словно опытные путешественники в панике бежали, спасаясь от чего-то жуткого. Бежали, несмотря на мороз, без одежды и без надежды на выживание.

Эта история стала самой страшной, мистической и иррациональной трагедией Советского Союза. Что случилось на перевале Дятлова, не решались сказать даже опытные следователи. А саму историю засекретили.

Первая официальная версия

Следователи из Екатеринбурга изучали случай несколько месяцев. Но результаты того расследования никогда не публиковались полностью. А часть их легла в папку "Совершенно секретно". Известно, что на телах погибших были обнаружены следы радиации.

А причины, которые назвали публично, звучали странно: группа столкнулась с обстоятельствами непреодолимой силы. В них не было преступления. Но группа не смогла им противостоять. Народ таким выводам не поверил. Столь расплывчатая трактовка лишь породила самые фантастические версии.

Фото © VK / Тайна перевала Дятлова и загадка Горы мертвецов

Виноваты пришельцы

Согласно этой версии истинной причиной гибели группы стали огненные шары. Статья "Тайна огненных шаров" вышла в 1990 году в газете "Кустанайская правда". Бывший следователь по делу Дятлова Л.И. Иванов дал скандальное интервью. Он выступил с разоблачением в лучших традициях агента Фокса Малдера: власти якобы скрывают правду от общественности и находятся в сговоре с пришельцами.

Туристов убили летающие объекты, чтобы те не рассказали некую тайну. Мистика и скандалы только появились в советской прессе 90-х — все им верили, не особо проверяя факты. Поэтому слова следователя лучше делить на десять.

Начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков на пресс-конференции "Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова". Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Зэки или шаманы

Гора, где разбили лагерь дятловцы, не зря называлась Горой мертвецов. И не зря туристов было девять. По легенде северных народов, некогда на этом же самом месте погибло девять манси. И с тех пор гора раз в несколько лет забирает новых жертв. То ли гора заранее предполагала такое развитие событий, то ли просто звёзды так сошлись, но эта версия многим кажется правдивой. Всё-таки древние поверья, тайны — жуть.

Ещё один поворот в этой версии напрочь лишён мистического налёта. Туристов в ночи погубили охотники-манси. Они восприняли как оскорбление то, что отряд остановился на ночёвку в их священном месте. Правда, сами манси позднее уверяли, что гора для них священной не является. Но эти аргументы уже мало кого впечатляли.

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Более авторитетная теория — нападение зэков. Недалеко от этих мест располагался лагерь заключённых. И из лагерей совершают побеги. А тут туристы с вещами и едой. Или же их убили сотрудники МВД, преследовавшие заключённых. Убили заодно, чтобы скрыть улики. Но тут загвоздка в том, что в январе – феврале побегов из лагеря не было. А на теле погибших туристов не было огнестрельных или колотых ран, так что неясно, как их убивали сотрудники МВД, — вряд ли строгим выговором.

Метеорит и секретное оружие СССР

Любители паранормального уверяют, что в горах Урала спрятан тайный комплекс по испытанию ядерного или сверхзвукового оружия. Именно на такие испытания могли нарваться путешественники из группы Дятлова. Этим объясняется их хаотичное бегство и следы радиации на одежде. Впрочем, скептики заявляют, что в округе нет и никогда не было военных полигонов. Но кто их будет слушать — ведь испытания-то были тайными.

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Тем более метеорит. Многие свидетели заявляют, что видели в тот вечер в небе светящиеся шары. А на деревьях были обнаружены подпалины, словно от взрывной волны. Теория о падении в окрестностях некоего небесного тела не была ни подтверждена, ни опровергнута, так как дело быстро свернули и засекретили.

Главные версии современности

Реальность, от которой отталкиваются следователи прокуратуры, скучнее выдумок. Они рассматривают в качестве основных причин лавину, снежную доску и ураган. Криминальную версию отметают полностью. О мистических всерьёз не говорят.

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