Экзитпол: Действующий президент Польши Дуда выиграл второй тур выборов

Действующий президент Польши Анджей Дуда стал победителем второго тура голосования на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведённых социологической лабораторией Ipsos.

Согласно их данным, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" набрал 50,4% голосов. Его соперник Рафал Тшасковский из объединения "Гражданская коалиция" — 49,6%.