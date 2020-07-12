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Экзитпол: Действующий президент Польши Дуда выиграл второй тур выборов

С небольшим перевесом он обошёл своего соперника — Рафала Тшасковского.

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Анджей Дуда. Фото © EPA / Pawel Supernak POLAND OUT

Действующий президент Польши Анджей Дуда стал победителем второго тура голосования на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведённых социологической лабораторией Ipsos.

Согласно их данным, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" набрал 50,4% голосов. Его соперник Рафал Тшасковский из объединения "Гражданская коалиция" — 49,6%.

Официальные результаты будут обнародованы в понедельник.

Ранее польский избирком огласил результаты первого тура выборов президента.

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