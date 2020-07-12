Маски на улице необязательны. В Москве начался новый этап снятия антикоронавирусных мер

В Москве с 13 июля начался новый этап ослабления мер, введённых из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Работу возобновляют образовательные учреждения, секции и кружки, культурные центры и досуговые организации.

При этом главным условием будет соблюдение числа посетителей: оно не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок. Проведение массовых мероприятий на открытом воздухе по-прежнему не разрешается.

Бизнес также возвращается к привычному режиму работы, но со всеми необходимыми санитарными условиями. Впрочем, последнее слово о возвращении сотрудников в офисы остаётся за руководством компаний.

Также отменяется обязательное ношение масок на улицах. Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал продолжить пользоваться защитными средствами. В общественном транспорте, магазинах, больницах и других общественных местах их использование остаётся необходимым.

Следующий этап снятия мер запланирован на 1 августа. Смогут возобновить работу кинотеатры, театры и концертные залы численностью не более трёх тысяч мест.