Откроются кружки, офисы, дискотеки. Москвичам рассказали о снятии некоторых ограничений с 13 июля

Москва переходит на следующий этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. С 13 июля возобновят работу образовательные учреждения, секции и кружки, культурные центры и досуговые организации. А бизнес столицы ждёт окончательная отмена всех ограничений, сообщили в мэрии Москвы.

— Возобновляют работу секции и кружки, культурные центры и досуговые организации, заработают аттракционы, детские развлекательные центры, дискотеки и летние лагеря. Главное условие — чтобы количество посетителей не превышало 50 процентов от максимальной вместимости площадок. Также по-прежнему запрещено проведение зрелищных, культурно-досуговых и других массовых мероприятий на открытом воздухе, — говорится на сайте столичной мэрии.

Бизнес в столице может возвращаться к привычному режиму работы. Единственное важное замечание — работать теперь придётся с соблюдением всех санитарных требований. Руководство компаний и предприятий по собственному решению может возвращать сотрудников на рабочие места или же продолжить работу дистанционно.

— Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа. Смогут возобновить работу кинотеатры, театры и концертные залы, в которых не более трёх тысяч мест. Зрительные залы будут заполняться не более чем на 50 процентов. Такие требования будут действовать для зрителей и при проведении спортивных мероприятий. А горожане старшего поколения с августа смогут посещать занятия программы "Московское долголетие", проходящие на свежем воздухе, — сообщили столичные чиновники.