В США заявили, что имеют "шокирующие данные" о начале пандемии коронавируса

Некоторые исследователи из китайской лаборатории в Ухани сбежали на Запад. Они ещё не разговаривают с журналистами, но работают с ФБР, чтобы рассказать всю правду о начале пандемии коронавируса. Такое заявление сделал бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон.

Он отметил, что уханьская лаборатория "ужасно управлялась". Сейчас, по словам Бэннона, спецслужбы Запада собирают доказательства против Китая.

— Они ещё не разговаривают со СМИ, но есть люди из лаборатории в Ухани и других лабораторий, которые приехали на Запад и передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы, — передаёт его слова издание Daily Mirror.