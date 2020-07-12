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В США заявили, что имеют "шокирующие данные" о начале пандемии коронавируса

В Белом доме отметили, что сейчас спецслужбы собирают доказательства вины Китая.

2028
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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Некоторые исследователи из китайской лаборатории в Ухани сбежали на Запад. Они ещё не разговаривают с журналистами, но работают с ФБР, чтобы рассказать всю правду о начале пандемии коронавируса. Такое заявление сделал бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон.

Он отметил, что уханьская лаборатория "ужасно управлялась". Сейчас, по словам Бэннона, спецслужбы Запада собирают доказательства против Китая.

Они ещё не разговаривают со СМИ, но есть люди из лаборатории в Ухани и других лабораторий, которые приехали на Запад и передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы, — передаёт его слова издание Daily Mirror.

Напомним, ранее китайский вирусолог Ли-Мэн Ян обвинила Пекин в сокрытии коронавируса и бежала из Гонконга. Она направилась в США, где рассказала свою версию того, что происходило в КНР в первые недели после появления новой уханьской заразы. Специалист сообщила, что Китай знал о CoViD-19 задолго до того, как заявил об этом.

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