В США заявили, что имеют "шокирующие данные" о начале пандемии коронавируса

Некоторые исследователи из китайской лаборатории в Ухани сбежали на Запад. Они ещё не разговаривают с журналистами, но работают с ФБР, чтобы рассказать всю правду о начале пандемии коронавируса. Такое заявление сделал бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон.
Он отметил, что уханьская лаборатория "ужасно управлялась". Сейчас, по словам Бэннона, спецслужбы Запада собирают доказательства против Китая.
— Они ещё не разговаривают со СМИ, но есть люди из лаборатории в Ухани и других лабораторий, которые приехали на Запад и передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы, — передаёт его слова издание Daily Mirror.
Напомним, ранее китайский вирусолог Ли-Мэн Ян обвинила Пекин в сокрытии коронавируса и бежала из Гонконга. Она направилась в США, где рассказала свою версию того, что происходило в КНР в первые недели после появления новой уханьской заразы. Специалист сообщила, что Китай знал о CoViD-19 задолго до того, как заявил об этом.