Тусовщик отправился на людный пляж после карантина, записав признание, которое всех привело в ярость

Как только в США сняли режим самоизоляции, в парки и на пляжи кинулись тысячи отдыхающих. Среди них оказался Кори Хэннон, который проигнорировал все рекомендации сидеть дома и отправился на популярный в Нью-Йорке пляж. Оттуда парень выкладывал фото в сториз, но не они возмутили пользователей Сети. Кори записал видео, в котором признался, что болеет коронавирусом и желает всем хейтерам и троллям им заразиться, пишет Daily Dot.

Видео © Twitter / John Clyde

По словам парня, он восемь дней не вставал с постели и теперь решил отпраздновать на вечеринке с друзьями. Он посчитал, что заслужил себе награду за пережитый стресс. Но пользователи "Твиттера" Кори совсем не поддержали, публикуя его фото и видео и негодуя из-за безответственного поведения тусовщика. Ведь, хоть карантин и отменили, всё ещё есть риск заразиться, поэтому лучше оставаться дома. А если нужно выйти по необходимости, то стоит это делать в маске и перчатках.

Фото © Instagram / erlias

Боже, вроде бы взрослый мужик, а устроил истерику из-за того, что посидел дома. В голове одни опилки John Clyde

Из-за того что происходит на пляжах, коронавирус никогда не будет под контролем и хоть как-то регулироваться. Люди — грёбаные эгоисты jonah jill

Ирония ситуации в том, что у него на фото в профиле стоит слоган "Оставайся дома, спасай жизни". Очень интересно, видимо, это к нему не относится Scotty D

Фото © Facebook / Corey Hannon