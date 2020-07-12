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Тусовщик отправился на людный пляж после карантина, записав признание, которое всех привело в ярость

Теперь Кори оправдывается во всех соцсетях, но парню никто не верит и прощать его не собираются.

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Фото © Facebook / Corey Hannon

Как только в США сняли режим самоизоляции, в парки и на пляжи кинулись тысячи отдыхающих. Среди них оказался Кори Хэннон, который проигнорировал все рекомендации сидеть дома и отправился на популярный в Нью-Йорке пляж. Оттуда парень выкладывал фото в сториз, но не они возмутили пользователей Сети. Кори записал видео, в котором признался, что болеет коронавирусом и желает всем хейтерам и троллям им заразиться, пишет Daily Dot.

Видео © Twitter / John Clyde

По словам парня, он восемь дней не вставал с постели и теперь решил отпраздновать на вечеринке с друзьями. Он посчитал, что заслужил себе награду за пережитый стресс. Но пользователи "Твиттера" Кори совсем не поддержали, публикуя его фото и видео и негодуя из-за безответственного поведения тусовщика. Ведь, хоть карантин и отменили, всё ещё есть риск заразиться, поэтому лучше оставаться дома. А если нужно выйти по необходимости, то стоит это делать в маске и перчатках.

Фото © Instagram / erlias

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Фото © Facebook / Corey Hannon

После поднявшейся волны негатива Кори начал оправдываться, что на самом деле он уже переболел до вечеринки на пляже и ему гораздо лучше. А затем добавил, что так и не получил свои результаты теста, поэтому, вероятно, это был не CoViD-19, а обычная простуда. Но специалисты не просто так советуют при болезни продлевать собственный карантин — коронавирус часто проходит двумя волнами, между которыми есть довольно спокойный период.

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