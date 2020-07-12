Стас Михайлов ради объятий с Лукашенко прервал выступление и вышел под дождь — видео

Певец Стас Михайлов прервал своё выступление на фестивале "Моя Александрия", который проходил на открытом воздухе, ради рукопожатия с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Несмотря на дождь, артист спустился со сцены, пожал руку главе республики и предложил ему вместе спеть.

— Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну, я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас... Спасибо, что не забываете российских артистов. Давайте попоём вместе. Дождь нам не помеха, — заявил Михайлов, когда спускался к Лукашенко.

Михайлов впервые стал участником фестиваля "Моя Александрия". Проект ежегодно проходит в Белоруссии на берегу Днепра. В нём выступают белорусские, российские и украинские певцы.