Российского арбитра заподозрили в ставках на матчи, которые он обслуживал

Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин категории ФИФА подозревается в игре на ставках на спорт. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Всё началось с того, что в Латвии задержали бывшего судью Павла Стипиди, которого подозревают в махинациях на тотализаторе. В УЕФА предполагают, что Стипиди работал не в одиночку. Там выдвинули версию, что в сговоре с ним мог быть действующий российский судья Сергей Лапочкин.

Если докажут вину Лапочкина, то дело передадут в дисциплинарный комитет УЕФА. А это может навсегда лишить арбитра работы в футболе.