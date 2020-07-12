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Российского арбитра заподозрили в ставках на матчи, которые он обслуживал

Его могут на всю жизнь отстранить от работы в футболе.

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Фото © Соцсети

Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин категории ФИФА подозревается в игре на ставках на спорт. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Всё началось с того, что в Латвии задержали бывшего судью Павла Стипиди, которого подозревают в махинациях на тотализаторе. В УЕФА предполагают, что Стипиди работал не в одиночку. Там выдвинули версию, что в сговоре с ним мог быть действующий российский судья Сергей Лапочкин.

Если докажут вину Лапочкина, то дело передадут в дисциплинарный комитет УЕФА. А это может навсегда лишить арбитра работы в футболе.

В Российском футбольном союзе проведут проверку по этому делу. Отметим, Лапочкин обслуживал один из последних матчей "Спартака". Тогда он удалил тренера красно-белых Доменико Тедеско в дерби с "Локомотивом". После этого Тедеско раскритиковал судейство и заявил, что арбитры на каждом матче "убивают "Спартак".

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