Российского арбитра заподозрили в ставках на матчи, которые он обслуживал

Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин категории ФИФА подозревается в игре на ставках на спорт. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Всё началось с того, что в Латвии задержали бывшего судью Павла Стипиди, которого подозревают в махинациях на тотализаторе. В УЕФА предполагают, что Стипиди работал не в одиночку. Там выдвинули версию, что в сговоре с ним мог быть действующий российский судья Сергей Лапочкин.
Если докажут вину Лапочкина, то дело передадут в дисциплинарный комитет УЕФА. А это может навсегда лишить арбитра работы в футболе.
В Российском футбольном союзе проведут проверку по этому делу. Отметим, Лапочкин обслуживал один из последних матчей "Спартака". Тогда он удалил тренера красно-белых Доменико Тедеско в дерби с "Локомотивом". После этого Тедеско раскритиковал судейство и заявил, что арбитры на каждом матче "убивают "Спартак".