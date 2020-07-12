Кремль заявил, что Россия с наименьшими потерями прошла самую острую фазу эпидемии и кризиса

Самая острая фаза эпидемии коронавирусной инфекции и вызванного ей кризиса уже позади. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Россия прошла этот непростой этап с наименьшими потерями.

— Я, наверное, выражу свою личную точку зрения, что все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса. Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями, это можно сказать однозначно, — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Дмитрий Песков отметил, что власти непременно ещё будут анализировать работу различных ведомств и отдельных чиновников во время пандемии, но не стоит рассчитывать на какие-то срочные увольнения. Это неоднократно отмечал и сам президент, что уволить человека — легче всего, но сложнее всего — организовать работу так, чтобы все работали как слаженный механизм, процитировал слова Владимира Путина его пресс-секретарь.

— Конечно, ещё предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения кризисного времени, тем более что в экономическом плане ещё не всё позади. Нас ждут трудности впереди, это очевидно, мы смотрим на глобальный масштаб кризиса, — заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, ждёт ли страну вторая волна распространения коронавируса, Дмитрий Песков сослался на мнение экспертов.

— Все, кто говорит об этом профессионально, мэр Москвы, вице-премьер Голикова, которые возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших даёт надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать, — подытожил Песков.